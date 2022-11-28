Президент Германии против прекращения огня в Украине

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в интервью Deutsche Welle заявил, что призывы к прекращению огня на Украине не имеют перспективы в сложившихся на поле боя условиях.

«Любые призывы к прекращению огня сейчас несерьезны. Потому что перемирие в этот момент означало бы, по сути, признание уже произошедшей несправедливости. И это не может быть целью прекращения огня. Поэтому, к сожалению, я должен сказать, что на данный момент я не вижу выхода», - сказал он.