Чавушоглу обсудит вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Министры иностранных дел Турции, Финляндии и Швеции проведут в Бухаресте трехстороннюю встречу по вопросу членства Финляндии и Швеции в НАТО, сообщил турецкий телеканал NTV.

«Мы встретимся в Бухаресте с министрами иностранных дел Швеции и Финляндии в трехстороннем формате», - сказал Чавушоглу.

Переговоры пройдут в столице Румынии в рамках встречи министров иностранных дел стран НАТО. Финляндия и Швеция впервые примут участие в этом формате в качестве стран-наблюдателей.

Швеция и Финляндия подали заявку о вступлении в НАТО в мае, связав свое решение с началом войны в Украине. Турция выступила против членства обеих стран, обвинив их в пособничестве терроризму.