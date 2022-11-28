Даниэлян: Великобритании нужен Зангезурский коридор
British Petroleum вложила в нефтяную сферу в Азербайджане около 80 миллиардов долларов, не считая инвестиций в другие отрасли. К этому следует добавить десятки миллиардов долларов британских инвестиций в Центральную Азию, в том числе в сфере энергоносителей. В этой связи Великобритании нужен Зангезурский коридор, который экономически соединит тюркский мир, чтобы транспортировать энергоносители в обход территории России и Ирана, заявил армянским СМИ политолог Степан Даниэлян.
По его словам, планам Великобритании пытается препятствовать Франция в силу «соперничества».
«Извечное франко-английское соперничество особенно обострилось после того, как Великобритания вышла из ЕС, и теперь Франция хочет нанести Британии ответный удар, препятствуя доставке азербайджанских энергоресурсов в Европу. Вот почему французский Сенат активизировался», - сказал Даниэлян.