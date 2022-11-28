Арестович про возвращение Крыма
Советник Офиса президента Алексей Арестович в эфире с российским оппозиционером Марком Фейгиным назвал «вполне возможным» возвращение Крыма под контроль Украины уже через шесть месяцев.
Как отметил Арестович, Крым является крайне неудобным и уязвимым объектом для удержания в обороне.
«Есть объективные законы военных реалий, скажем так. И если ими правильно воспользоваться, то ни марсиане, ни американцы, ни американцы с китайцами Крым не удержат. Если все сделать правильно. Крым очень уязвимый объект для удержания в обороне – крайне уязвим и крайне неудобен. Там весь этот Крым – это Крымский мост, который и так уже не очень. Это снабжение по кораблям. Мы можем себе представить, что будет с этими кораблями, когда подойдут наши «Гарпуны» и «Нептуны» на расстояние удара. А ведь подойдут, и быстрее, чем многим кажется», - объяснил Арестович.