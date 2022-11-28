Власти Ирана назвали число жертв протестов

Власти Ирана впервые официально заявили об общем числе жертв проходящих в стране протестов, сообщает Associated Press со ссылкой на иранского военачальника.

По данным одного из командиров Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амира Али Гаджизаде, в ходе протестов были убиты более 300 человек, в том числе сотрудники сил безопасности. Он также заявил, что многие жертвы – рядовые иранцы, не принимавшие участия в протестах.

Вместе с тем, организация «Правозащитники в Иране» (HRAI) сообщает, что по ее информации в беспорядках погиб 451 протестующий и 60 сотрудников служб безопасности. Более 18 тысяч человек были задержаны.