Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 02:27

О том, что чрезвычайно жесткая политика нулевой толерантности к ковиду в Китае вызывает большое неудовольствие населения, известно давно. Три года строгих карантинных ограничений утомили даже весьма терпеливых китайцев. Но масштабы и качество нынешних протестов – это что-то новое. Помимо общего фона усталости от пандемии, совпало несколько важных обстоятельств.

Во-первых, сейчас в Китае наблюдается новый всплеск заражений ковидом, причем его уровень едва ли не самый высокий за все время пандемии. День за днем число новых случаев COVID-19 исчисляется десятками тысяч, почти полмиллиона заражений за десять последних дней. По сравнению с численностью населения Китая это относительно небольшие цифры, но скученное проживание способно дать взрывной рост заболевания, и именно попытки этому воспрепятствовать понуждают власти страны к еще большей жесткости карантинных мер. Сейчас под ограничениями находятся более 400 миллионов граждан. Все это происходит в то время, как в остальном мире уже давно забыли о локдаунах. И это обстоятельство невозможно скрыть от жителей Китая. Хотя при трансляциях матчей с футбольного чемпионата мира из Катара китайские телеканалы заблюривают изображения трибун, чтобы тысячи болельщиков на трибунах без масок не смущали зрителей Поднебесной, для которых подобные публичные мероприятия запрещены, а без масок вообще немыслимы. Но, допустим, кадры пребывания главы страны за рубежом, где Си Цзиньпин общается с иностранными политиками без мер предосторожности, из официальной хроники не выкинешь. И это вызывает дополнительное раздражение.

А непосредственным поводом для массовых протестов послужила трагедия 24 ноября в Урумчи, столице Синьцзян-Уйгурского автономного округа. Пожар во многоэтажном доме унес жизни не меньше десяти человек, и жертв было бы меньше, если бы не закрытые по причине локдауна подъезды и запасные выходы. Возмущение вывело тысячи людей на улицы не только в Урумчи, но и в Пекине, Шанхае, Нанкине, Ухане и множестве других городов. Специалисты говорят о самых массовых протестах со времен студенческих волнений на площади Тяньаньмэнь в 1989 году. Что особенно чувствительно для руководства Китая, на демонстрациях звучать лозунги «Долой КПК!» и «Долой Си!». Глава страны только на прошедшем только что XX съезде Компартии Китая сильно упрочил свои позиции, пойдя на третий лидерский срок, а вместо единства партии и народа наблюдаются такие неслыханные безобразия. Любители теории заговоров не исключают, что за протестующими если и не стоят отстраненные на съезде партийные кланы, то весьма им сочувствуют. Впрочем, большинство протестующих опасается репрессий, потому просто держат перед собой чистые листы бумаги формата А4: дескать, вы и так знаете, против чего мы выступаем.