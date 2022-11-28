Китай в тисках коронавируса и массовых протестов другой мир
О том, что чрезвычайно жесткая политика нулевой толерантности к ковиду в Китае вызывает большое неудовольствие населения, известно давно. Три года строгих карантинных ограничений утомили даже весьма терпеливых китайцев. Но масштабы и качество нынешних протестов – это что-то новое.
Помимо общего фона усталости от пандемии, совпало несколько важных обстоятельств.
Во-первых, сейчас в Китае наблюдается новый всплеск заражений ковидом, причем его уровень едва ли не самый высокий за все время пандемии. День за днем число новых случаев COVID-19 исчисляется десятками тысяч, почти полмиллиона заражений за десять последних дней. По сравнению с численностью населения Китая это относительно небольшие цифры, но скученное проживание способно дать взрывной рост заболевания, и именно попытки этому воспрепятствовать понуждают власти страны к еще большей жесткости карантинных мер. Сейчас под ограничениями находятся более 400 миллионов граждан.
Все это происходит в то время, как в остальном мире уже давно забыли о локдаунах. И это обстоятельство невозможно скрыть от жителей Китая. Хотя при трансляциях матчей с футбольного чемпионата мира из Катара китайские телеканалы заблюривают изображения трибун, чтобы тысячи болельщиков на трибунах без масок не смущали зрителей Поднебесной, для которых подобные публичные мероприятия запрещены, а без масок вообще немыслимы.
Но, допустим, кадры пребывания главы страны за рубежом, где Си Цзиньпин общается с иностранными политиками без мер предосторожности, из официальной хроники не выкинешь. И это вызывает дополнительное раздражение.
А непосредственным поводом для массовых протестов послужила трагедия 24 ноября в Урумчи, столице Синьцзян-Уйгурского автономного округа. Пожар во многоэтажном доме унес жизни не меньше десяти человек, и жертв было бы меньше, если бы не закрытые по причине локдауна подъезды и запасные выходы. Возмущение вывело тысячи людей на улицы не только в Урумчи, но и в Пекине, Шанхае, Нанкине, Ухане и множестве других городов. Специалисты говорят о самых массовых протестах со времен студенческих волнений на площади Тяньаньмэнь в 1989 году.
Что особенно чувствительно для руководства Китая, на демонстрациях звучать лозунги «Долой КПК!» и «Долой Си!». Глава страны только на прошедшем только что XX съезде Компартии Китая сильно упрочил свои позиции, пойдя на третий лидерский срок, а вместо единства партии и народа наблюдаются такие неслыханные безобразия.
Любители теории заговоров не исключают, что за протестующими если и не стоят отстраненные на съезде партийные кланы, то весьма им сочувствуют. Впрочем, большинство протестующих опасается репрессий, потому просто держат перед собой чистые листы бумаги формата А4: дескать, вы и так знаете, против чего мы выступаем.
Уже очевидно, что выбранная Пекином стратегия борьбы с ковидом не оправдала себя. Пока во всем мире с ужасом подсчитывали число заболевших и умерших, в Китае с гордостью показывали невероятно низкие цифры потерь. Но с тех пор везде привились по нескольку раз, переболели, выработался коллективный иммунитет, и вернулись к нормальной жизни, а Китай все еще закрывает на карантин многомиллионные города, парализуя деятельность людей и предприятий. The Wall Street Journal не без злорадства напоминает, что в Китай был запрещен ввоз западных вакцин на базе мРНК, а китайская вакцина Sinovac показала слабую эффективность. Кто-то бы за это должен был ответить.
Последствия ковидной политики продолжают угнетать китайскую экономику, которая все никак не выйдет на траекторию еще недавно такого привычного быстрого развития. На фоне новостей из Китая падают и мировые цены на сырьевые товары и контейнерные перевозки: главный покупатель нездоров.
И, главное, пока не видно выхода из сложившегося тупика. Нельзя враз снять все ковидные ограничения, это и потеря лица для пекинского начальства, да и медицинские последствия неясны. И продолжать упорствовать с локдаунами глупо и уже опасно. Си есть над чем поломать голову.