Премьер-министр Великобритании: «Золотая эра отношений с Китаем закончилась»

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что так называемая «золотая эра» отношений с Китаем подошла к концу, отметив, что системный вызов интересам и ценностям Великобритании со стороны Пекина становится все острее.

Как сообщает радио «Голос Америки», в своем выступлении Сунак сказал, что подход Великобритании к Китаю должен измениться, и Пекин «сознательно борется за глобальное влияние, используя все рычаги государственной власти».

«Давайте проясним: так называемая «золотая эра» закончилась, как и наивная идея о том, что торговля приведет к социальным и политическим реформам», – заявил премьер-министр Великобритании.