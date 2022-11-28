Премьер-министр Великобритании: «Золотая эра отношений с Китаем закончилась»
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что так называемая «золотая эра» отношений с Китаем подошла к концу, отметив, что системный вызов интересам и ценностям Великобритании со стороны Пекина становится все острее.
Как сообщает радио «Голос Америки», в своем выступлении Сунак сказал, что подход Великобритании к Китаю должен измениться, и Пекин «сознательно борется за глобальное влияние, используя все рычаги государственной власти».
«Давайте проясним: так называемая «золотая эра» закончилась, как и наивная идея о том, что торговля приведет к социальным и политическим реформам», – заявил премьер-министр Великобритании.
«Мы признаем, что Китай представляет собой системный вызов нашим ценностям и интересам, вызов, который становится все более острым по мере того, как Пекин движется к еще большему авторитаризму», – сказал Сунак, имея в виду заявление телекомпании Би-би-си о том, что один из их журналистов подвергся нападению со стороны китайской полиции.
«Конечно, мы не можем просто игнорировать значение Китая в мировых делах – для глобальной экономической стабильности или таких проблем, как изменение климата. США, Канада, Австралия, Япония и многие другие тоже это понимают», - добавил британский премьер.
Сунак сказал, что под его руководством Великобритания не выберет «статус-кво» и будет противостоять международным конкурентам основываясь не на «риторике, но на твердом прагматизме».