Великобритания: «Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется»
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Лондон продолжит военную помощь Киеву в следующем году, сохраняя твердую поддержку, предложенную бывшими премьер-министрами Борисом Джонсоном и Лиз Трасс.
«Поэтому не сомневайтесь, мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Мы сохраним или увеличим нашу военную помощь в следующем году. И мы обеспечим новую поддержку противовоздушной обороны», – цитирует британского премьера радио "Голос Америки".
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