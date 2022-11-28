В Кремле обсуждали создание «газового союза» с Казахстаном и Узбекистаном

Президенты Казахстана и России - Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин обсудили создание «тройственного газового союза» с Узбекистаном. Об этом сообщил во вторник пресс-секретарь казахстанского лидера Руслан Желдибай.

«...В ходе переговоров в Кремле президентов Казахстана и России речь шла о создании «тройственного газового союза» в составе России, Казахстана, Узбекистана с целью координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана», - написал он на своей странице в Facebook.

По его словам, Токаев и Путин считают, «что необходимо провести детальные переговоры с участием экспертов трех стран для поиска рационального решения данного вопроса с учетом интересов всех заинтересованных сторон».

Накануне Токаев в ходе встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным сообщил, что Путин предложил создать трехсторонний союз и собирается позвонить по этому поводу президенту Узбекистана.