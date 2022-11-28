Белый дом: Путин хочет «поставить украинцев на колени»

Представитель Совета национальной безопасности при президенте США Джон Кирби заявил, что президент РФ уже использовал еду и страх как оружие, сейчас взял на вооружение зиму, чтобы «поставить украинцев на колени». Так он прокомментировал удары России по украинской гражданской инфраструктуре за несколько дней до начала зимы, передают украинские СМИ.

«Это было мерзко и месяцы до того, но эти удары направлены только на одно - поставить украинцев на колени, потому что он не может поставить Вооруженные силы Украины на колени», - заявил Кирби.

Координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям добавил, что США предоставляют оружие и обучают Вооруженные силы Украины, чтобы они были успешны на поле битвы. Кроме того, США также работают со своими союзниками по всему миру по поддержке Украины. В частности, партнеры должны помочь наладить доставку всего необходимого для поддержания работы критической инфраструктуры.