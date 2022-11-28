Заявление Минобороны Азербайджана

Армянские вооруженные формирования продолжают свои провокации на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, а также на армяно-азербайджанской границе.

В сообщении Министерства обороны Азербайджана говорится, что с 16:00 28 ноября до 09:00 29 ноября члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в Физулинском, Тертерском, Ходжавендском, Шушинском и Ходжалинском направлениях.

Также вечером 28 ноября подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Юхары Шорджа Басаркечарского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Еллиджа Кельбаджарского района.

Военное ведомство Азербайджана отмечает, что подразделениями азербайджанской армии, дислоцированными в указанных направлениях, приняты адекватные ответные меры.