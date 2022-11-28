В ходе акции наши соотечественники продемонстрировали фотоснимки расправ, учиненных армянскими вооруженными силами над азербайджанцами, в том числе мирными азербайджанскими гражданами - женщинами и детьми, Ходжалинского геноцида, плакаты с такими лозунгами, как “Карабах – это Азербайджан!”, “Требуем справедливости!”, “Мы говорим терроризму НЕТ!”, “Национальная ассамблея должна быть справедливой!”, “Остановите лицемерие!”, “Для утверждения мира на Южном Кавказе Франция должна быть нейтральной!”, “Положите конец армянскому терроризму!”, “Не поддавайтесь армянской лжи!”, “Положите конец двойным стандартам!”, “Не поддерживайте страну-агрессора!”.

На акции протеста красной нитью прозвучала мысль о том, что представленный проект резолюции является несправедливым и не отражает реальности, наши соотечественники расценили пресловутый документ как составную часть враждебной кампании, проводимой армянским лобби и его покровителями против Азербайджана. Участники акции подчеркнули, что решительно осуждают и отвергают столь предвзятое отношение, направленное лишь в защиту интересов Армении.

Протестующие призвали Францию проявить нейтральную позицию в отношении карабахского конфликта как залог устойчивого мира на Южном Кавказе, ибо непродуманные шаги Парижа могут вновь воспламенить конфликт в регионе.