Азербайджанцы протестуют перед Национальным собранием Франции. Антиазербайджанская резолюция снята с повестки дня заседания срочно в номер
28 ноября азербайджанская община в Европе провела перед зданием Национальной ассамблеи Франции акцию протеста против принятия антиазербайджанской резолюции.
В ходе акции наши соотечественники продемонстрировали фотоснимки расправ, учиненных армянскими вооруженными силами над азербайджанцами, в том числе мирными азербайджанскими гражданами - женщинами и детьми, Ходжалинского геноцида, плакаты с такими лозунгами, как “Карабах – это Азербайджан!”, “Требуем справедливости!”, “Мы говорим терроризму НЕТ!”, “Национальная ассамблея должна быть справедливой!”, “Остановите лицемерие!”, “Для утверждения мира на Южном Кавказе Франция должна быть нейтральной!”, “Положите конец армянскому терроризму!”, “Не поддавайтесь армянской лжи!”, “Положите конец двойным стандартам!”, “Не поддерживайте страну-агрессора!”.
На акции протеста красной нитью прозвучала мысль о том, что представленный проект резолюции является несправедливым и не отражает реальности, наши соотечественники расценили пресловутый документ как составную часть враждебной кампании, проводимой армянским лобби и его покровителями против Азербайджана. Участники акции подчеркнули, что решительно осуждают и отвергают столь предвзятое отношение, направленное лишь в защиту интересов Армении.
Протестующие призвали Францию проявить нейтральную позицию в отношении карабахского конфликта как залог устойчивого мира на Южном Кавказе, ибо непродуманные шаги Парижа могут вновь воспламенить конфликт в регионе.
Выступившие от имени азербайджанской общины активисты диаспоры – юрист Заур Садыгбейли, координатор Совета азербайджанцев Франции Мехрибан Овчуева, известный британский журналист и политолог доктор Нил Ватсон, французский юрист Миле бен Саид Басма, президент Дома Азербайджана в Париже, генеральный секретарь Ассоциации друзей Азербайджана во Франции Мирвари Фаталиева, руководитель Конгресса азербайджанцев Бенилюкса Эльсевер Мамедов, координатор Совета азербайджанцев Бельгии и Нидерландов, председатель Объединения азербайджанских женщин Европы "Ана Ветен" Майиса Агамирзоева, председатель Ассоциации азербайджано-турецкой культуры в Нидерландах Ильхан Ашкын и другие призвали французских депутатов к справедливости.
И, наконец, главная новость дня. Накануне на заседании Национальной ассамблеи Франции пресловутая резолюция была снята с повестки дня заседания. Резолюция будет рассмотрена на заседании парламента 30 ноября.
Напомним, 15 ноября, верхняя палата парламента Франции (Сенат), продемонстрировав в который раз пренебрежение к нормам и принципам международного права, приняла предвзятую и несправедливую резолюцию, нарушающую принцип территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. В резолюции Азербайджан обвиняется в «военной агрессии против Армении», а также содержится призыв к правительству ввести экономические санкции против Баку.