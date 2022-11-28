США один раз звонили России по «деконфликтной» линии связи

Военные России и США только один раз с момента начала войны в Украине задействовали специальную линию связи, созданную между странами для предотвращения конфликтов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя американской администрации.

Чиновник рассказал на условиях анонимности, что США инициировали один звонок по так называемой «деконфликтной» линии для того, чтобы выразить свою обеспокоенность из-за действий российских военных вблизи объектов критически важной инфраструктуры Украины. Собеседник агентства не уточнил обстоятельств переговоров, отметив лишь, что они не были связаны с расследованием инцидента с падением ракеты в Польше 15 ноября.

«Деконфликтная» линия, созданная в марте 2022 года, соединяет Европейское командование вооруженных сил США и Национальный центр управления обороной РФ.