Верховный суд не удовлетворил жалобу бывшего замминистра культуры
Верховный суд рассмотрел кассационную жалобу в отношении бывшего заместителя министра культуры Рафигка Байрамова, сообщает haqqin.az.
Суд не удовлетворил жалобу Байрамова о признании его невиновным и вынесении оправдательного приговора. Решение Бакинского апелляционного суда оставлено в силе.
Рафик Байрамов был задержан в мае 2020 года в ходе операции Службы государственной безопасности. Его обвинили в злоупотреблении служебными обязанностями, присвоении и служебном подлоге и приговорили к 8 годам лишения свободы. Затем Бакинский апелляционный суд сократил срок до 4 лет и 6 месяцев лишения свободы.