Американские эксперты опровергают заявления российских СМИ
Российские телеканалы который день сообщают об успехах армии РФ в направлении Бахмута Донецкой области Украины и намекают на наступление на Украину с территории Беларуси. Однако эти заявления не соответствуют действительности, утверждают аналитики американского Института изучения войны (ISW).
В частности, главарь так называемой "ДНР" Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24" сообщил об успешном наступлении российских войск в окрестностях Бахмута. По его словам, "достаточно близка ситуация оперативного окружения" этого города. Однако американские эксперты опровергают заявления Пушилина и приводят данные спутниковых снимков.
"В настоящее время нет никаких доказательств, подтверждающих эти утверждения. Российские СМИ активно распространяют ложные заявления об успехах вокруг Бахмута в рамках продолжающейся с октября информационной операции. И недавние, ничем не подтвержденные заявления об успехах в направлении Бахмута могут быть частью этой информационной операции", — отметили в ISW.
Специалисты заверяют, что российские войска в их нынешнем состоянии не смогут окружить или добиться значительных успехов на этом направлении.
Также в ISW опровергли распространяемую в российском медиапространстве информацию о скором наступлении российских войск с территории Беларуси. Аналитики отметили, что спутниковые снимки с середины ноября указывают на увеличение количества российской техники, в частности, основных боевых танков, на 230-м общевойсковом Обуз-Лесновском полигоне в Бресте. "Эти дислокации, вероятно, поддерживают усилия России по обучению, а не подготовке к боевым действиям из Беларуси", — считают в ISW.
"Кремль стремится использовать развертывание российских сил в Беларуси также в качестве информационной операции, чтобы вызвать панику в Киеве и стянуть украинские подразделения вокруг Киева, дабы предотвратить их использование на юге и востоке. По оценке ISW, белорусские силы вряд ли нападут на Украину", — заверили аналитики.