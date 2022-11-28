Американские эксперты опровергают заявления российских СМИ

В частности, главарь так называемой "ДНР" Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24" сообщил об успешном наступлении российских войск в окрестностях Бахмута. По его словам, "достаточно близка ситуация оперативного окружения" этого города. Однако американские эксперты опровергают заявления Пушилина и приводят данные спутниковых снимков.

Российские телеканалы который день сообщают об успехах армии РФ в направлении Бахмута Донецкой области Украины и намекают на наступление на Украину с территории Беларуси. Однако эти заявления не соответствуют действительности, утверждают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

"В настоящее время нет никаких доказательств, подтверждающих эти утверждения. Российские СМИ активно распространяют ложные заявления об успехах вокруг Бахмута в рамках продолжающейся с октября информационной операции. И недавние, ничем не подтвержденные заявления об успехах в направлении Бахмута могут быть частью этой информационной операции", — отметили в ISW.

Специалисты заверяют, что российские войска в их нынешнем состоянии не смогут окружить или добиться значительных успехов на этом направлении.

Также в ISW опровергли распространяемую в российском медиапространстве информацию о скором наступлении российских войск с территории Беларуси. Аналитики отметили, что спутниковые снимки с середины ноября указывают на увеличение количества российской техники, в частности, основных боевых танков, на 230-м общевойсковом Обуз-Лесновском полигоне в Бресте. "Эти дислокации, вероятно, поддерживают усилия России по обучению, а не подготовке к боевым действиям из Беларуси", — считают в ISW.

"Кремль стремится использовать развертывание российских сил в Беларуси также в качестве информационной операции, чтобы вызвать панику в Киеве и стянуть украинские подразделения вокруг Киева, дабы предотвратить их использование на юге и востоке. По оценке ISW, белорусские силы вряд ли нападут на Украину", — заверили аналитики.