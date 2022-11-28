Сегодня, 29 ноября, в 21:00 в прямом эфире на haqqin.az и Youtube-канале гостем Эйнуллы Фатуллаева станет легендарный американский советолог, журналист Дэвид Саттер.

Во время существования СССР Саттер являлся собкором Financial Times в Москве, впервые поведавший миру об утечке спор сибирской язвы в Свердловске. Затем работал в авторитетном американском издании The Wall Street Journall.

Саттер – автор нашумевшей книги о России «Тьма на рассвете». После выхода в свет книги, в которой Саттер обвинил российские спецслужбы в организации взрывов домов в Москве, журналист был выдворен из страны в качестве собкора «Радио Свободы».

Саттер – старший научный сотрудник Института Хадсона и в Школе фундаментальных международных исследований при Университете Джонса Хопкинса.

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