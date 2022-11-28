Украинцы прилетели в Израиль на секретные переговоры

Делегация высокопоставленных представителей украинской армии прибыла в Израиль для проведения переговоров. Об этом передают израильские СМИ.

Согласно сообщению, визит носил тайный характер с учетом нежелания Иерусалима повышать уровень напряженности в отношениях между Россией и Израилем.

Официальная тема переговоров такова: возможные поставки Киеву технологий раннего предупреждения о ракетных ударах.

В составе украинской делегации находится представитель, чья должность и статус соответствуют примерно должности и статусу заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил этой страны, отмечают израильские СМИ.

Украинские военные в ходе переговоров подняли вопрос о возможной передаче передовых израильских технологий. Представители Израиля известили коллег, что Иерусалим не изменил мнения по данному вопросу: это можно трактовать как отказ Киеву.