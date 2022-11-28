Иностранцы избивали студентов Азербайджанского медуниверситета
6 студентов-иностранцев Азербайджанского медицинского университета (АМУ) применяли физическую силу по отношению к другим учащимся за пределами учебного заведения, запугивали их и снимали это на видео, угрожая распространить в социальных сетях, сообщили haqqin.az в Медуниверситете.
По факту отделение полиции Насиминского района провело расследование и установило, что физическую силу к учащимся применяли двое иностранных студентов – Аль-Хавальде Мохаммад Хев Ахмад и Абдулла Мохаммед Шахрин.
Сообщается, что АМУ принял меры в связи с поведением студентов, двое из них были исключены из университета. Остальные четверо виновников получили строгий выговор.