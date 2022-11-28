США готовят новый пакет помощи Украине
Госсекретарь США Энтони Блинкен 29 ноября объявит о новом пакете помощи, чтобы помочь восстановить разрушенную в результате российских ударов энергосистему Украины, пишет Reuters со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника Госдепартамента.
По его словам, Вашингтон работает с американскими поставщиками коммунальных услуг и оборудования, а также с европейскими странами, чтобы найти оборудование, которое может восстановить энергообъекты Украины.
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