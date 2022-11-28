Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 12:54

Администрация Джо Байдена объявила об устранении важного санкционного элемента против Венесуэлы. Как пишет The Washington Post, это стало «первой крупной пробоиной в многолетнем американском эмбарго против этой латиноамериканской страны». Лицензию правительства на добычу нефти в Венесуэле получила американская корпорация Chevron. Она была единственной из нефтяных гигантов США, которая оставалась в Венесуэле после прихода к власти левого правительства. Chevron, правда, действовала не самостоятельно, а в рамках совместного предприятия с крупнейшей венесуэльской нефтяной компанией Petroleos de Venezuela.

Байден, вступивший в 2021 году в Белый дом, был абсолютно убежден, что вся стратегия его предшественника Дональда Трампа по отношению к Венесуэле полностью провалилась. Объявленный Трампом «максимальный нажим» на правительство Мадуро, бойкот венесуэльской нефти, запрет на импорт в эту страну американской технологии и запасных частей к буровым установкам и даже попытки установить карантин венесуэльского побережья ничего не дали. Танкеры как ходили, так и продолжали поставлять нефть главному союзнику Венесуэлы — Кубе, а к венесуэльскому берегу почти беспрепятственно проникали иранские суда с дизелем. А сам режим Мадуро не только выстоял, но стал крепче, фактически нейтрализовав оппозицию по главе с Хуаном Гуайдо, которая на волне народного бунта зимы 2019 года, казалось, могла захватить власть. Сейчас в Белом доме говорят, что главным мотивом разрешения добывать нефть Chevron стало отнюдь не желание стабилизировать мировой нефтяной рынок, а стимулировать начавшиеся в Мексике переговоры венесуэльского правительства с оппозицией. На них было решено использовать до этого замороженный фонд в размере 3 миллиардов долларов для решения неотложных гуманитарных задач страны, а также продолжить диалог для подготовки свободных и честных выборов.

Американские должностные лица, говоря об этом, безусловно, лукавят. Стабилизация нефтяного рынка — одна из главных причин возобновления лицензии на добычу нефти для Chevron. Сейчас Венесуэла добывает около 700 тысяч баррелей нефти в день (до прихода к власти Уго Чавеса в 1998 году она производила 3 миллиона баррелей). Однако ситуация может быстро измениться. Разрешение крупной американской компании расчищает дорогу для работы на венесуэльских нефтяных полях и других нефтяных китов, и это, безусловно, произведет достаточно серьезный эффект на мировую экономику. Кроме того, добываемая Chevron нефть прямо потечет в США, а не в Китай, Индию или другие страны. В декрете Белого дома между тем специально оговаривается, что Chevron и его венесуэльский партнер PDVSA не должны никоим образом сотрудничать с Ираном и Россией, двумя государствами-париями, имеющими важные интересы в Венесуэле. Кстати, как считают американские аналитики, решение по Chevron не случайно принято во время, когда решается вопрос об установлении лимита на цену для российской нефти.