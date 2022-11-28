Логика Байдена: если диктатора задушить не удалось, с ним надо договариваться наша корреспонденция
Администрация Джо Байдена объявила об устранении важного санкционного элемента против Венесуэлы.
Как пишет The Washington Post, это стало «первой крупной пробоиной в многолетнем американском эмбарго против этой латиноамериканской страны».
Лицензию правительства на добычу нефти в Венесуэле получила американская корпорация Chevron. Она была единственной из нефтяных гигантов США, которая оставалась в Венесуэле после прихода к власти левого правительства. Chevron, правда, действовала не самостоятельно, а в рамках совместного предприятия с крупнейшей венесуэльской нефтяной компанией Petroleos de Venezuela.
Байден, вступивший в 2021 году в Белый дом, был абсолютно убежден, что вся стратегия его предшественника Дональда Трампа по отношению к Венесуэле полностью провалилась. Объявленный Трампом «максимальный нажим» на правительство Мадуро, бойкот венесуэльской нефти, запрет на импорт в эту страну американской технологии и запасных частей к буровым установкам и даже попытки установить карантин венесуэльского побережья ничего не дали. Танкеры как ходили, так и продолжали поставлять нефть главному союзнику Венесуэлы — Кубе, а к венесуэльскому берегу почти беспрепятственно проникали иранские суда с дизелем.
А сам режим Мадуро не только выстоял, но стал крепче, фактически нейтрализовав оппозицию по главе с Хуаном Гуайдо, которая на волне народного бунта зимы 2019 года, казалось, могла захватить власть.
Сейчас в Белом доме говорят, что главным мотивом разрешения добывать нефть Chevron стало отнюдь не желание стабилизировать мировой нефтяной рынок, а стимулировать начавшиеся в Мексике переговоры венесуэльского правительства с оппозицией. На них было решено использовать до этого замороженный фонд в размере 3 миллиардов долларов для решения неотложных гуманитарных задач страны, а также продолжить диалог для подготовки свободных и честных выборов.
Американские должностные лица, говоря об этом, безусловно, лукавят. Стабилизация нефтяного рынка — одна из главных причин возобновления лицензии на добычу нефти для Chevron.
Сейчас Венесуэла добывает около 700 тысяч баррелей нефти в день (до прихода к власти Уго Чавеса в 1998 году она производила 3 миллиона баррелей). Однако ситуация может быстро измениться. Разрешение крупной американской компании расчищает дорогу для работы на венесуэльских нефтяных полях и других нефтяных китов, и это, безусловно, произведет достаточно серьезный эффект на мировую экономику. Кроме того, добываемая Chevron нефть прямо потечет в США, а не в Китай, Индию или другие страны.
В декрете Белого дома между тем специально оговаривается, что Chevron и его венесуэльский партнер PDVSA не должны никоим образом сотрудничать с Ираном и Россией, двумя государствами-париями, имеющими важные интересы в Венесуэле. Кстати, как считают американские аналитики, решение по Chevron не случайно принято во время, когда решается вопрос об установлении лимита на цену для российской нефти.
Конечно, решение администрации вызвало настороженную реакцию со стороны американских законодателей. «Если Мадуро вновь попытается использовать переговоры, чтобы выиграть время и укрепить свою криминальную диктатуру, то США и ее международные партнеры должны немедленно вновь ввести весь спектр экономических санкций против Венесуэлы», - говорит сенатор-демократ Роберт Менендес, глава комитета верхней палаты по международным делам.
Республиканцы отреагировали еще более остро. «Администрация Байдена должна позволить американским производителям наращивать домашнее производство вместо того, чтобы просить диктаторов дать Америке нефть» - говорит член палаты представителей Клаудиа Тинни.
Сотрудники администрации отбиваются, полагая, что они «заставляют режим делать шаги по восстановлению демократии в Венесуэле», - говорит The Wall Street Journal один из представителей Белого дома.
Возможно, это звучит наивно, однако весь мир прекрасно знает природу венесуэльского режима. Но раз удушение экономики страны не удалось, то надо искать иные пути - другого выхода просто нет.