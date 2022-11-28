В Госдуме призвали «заканчивать с демократией» в России

Российским властям следует занять жесткую позицию по отношению к несогласным с войной в Украине, заявила первый зампред комитета Госдумы по культуре, заслуженная артистка РФ Елена Драпеко в интервью российским СМИ.

По ее мнению, до «либеральных соотечественников» невозможно «донести позицию страны»: «Им показываешь — они не видят. Им говоришь — они не слышат. Я им говорю: «Если вы не верите, то поезжайте, посмотрите своими глазами [Донбасс]». «Нет, зачем. А вдруг меня переубедят», пишет Moscow Times.

По мнению депутата, государство слишком лояльно относится к таким гражданам, позволяя им свободно говорить, что они думают. «Мы еще как-то стесняемся — как бы не обидеть, как бы не затронуть его право мыслить свободно. У нас такая демократия, такая толерантность в России, что я думаю, пора с ней заканчивать», — заявила она.

Не забыла Драпеко раскритиковать и артистов, которые покинули Россию из-за войны. По словам российского депутата, быть «добрыми и понимающими» по отношению к таким людям сейчас нельзя, поскольку идет «военное время» — «простить» их можно будет только после окончания войны, если Россия добьется своих целей в Украине.