Депутат: Нам нужны миротворцы, а не сепаратисты
Создается впечатление, что российские миротворцы неуважительно относятся к трехстороннему заявлению, подписанному 10 ноября 2020 года, заявил на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса председатель парламентского комитета по региональным вопросам Сиявуш Новрузов.
Новрузов отметил, что комитет по региональным вопросам подготовил обращение в региональный комитет Государственной Думы РФ.
«Тысячи наших топонимов в Западном Азербайджане уже изменены армянами. В таком случае неправомерно то, что российские миротворцы с сентября поддерживают сепаратизм, искажая названия азербайджанских топонимов. Если миротворцы не в состоянии выполнять свои функции, то пусть прекратят свою деятельность. Нам нужны миротворцы, а не сепаратисты», - сказал депутат.