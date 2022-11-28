Пропагандистка Маргарита Симоньян в эфире телепередачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» сказала, что всех причастных к войне против Украины в случае поражения России ждет Гаагский трибунал.

«Они готовятся взять наш Крым, ну а мы делаем единственное, что можем делать в этой ситуации - мы бомбим! Мы бомбим каждый день: бомбим инфраструктуру. Видит Бог, мы этого не хотели! Я прекрасно знаю, что во власти этого не хотели», - заявила Симоньян.

По словам пропагандистки, бояться международного трибунала в Гаагском суде «не нужно».

«Надо бояться проиграть, надо бояться опозориться и надо бояться предать своих людей. Если мы умудримся проиграть – Гаага - условная или конкретная - ждет даже дворника, который брусчатку внутри за кремлевской стеной подметает», - заявила она.