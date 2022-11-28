Турция координировала с Россией свои действия в Сирии и Ираке

Свои действия в ходе воздушной операции на севере Сирии и в Ираке Турция координировала с Россией, заявил представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын 29 ноября в эфире A Haber.

«Турция координировала с российской стороной свои действия в ходе воздушной операции на севере Сирии и в Ираке», - заявил Калын.

При этом Калын подчеркнул, что наземная операция в Сирии будет проведена тогда, когда в этом будет необходимость, то есть в любой момент времени.

Пресс-секретарь уточнил, что к проведению операции уже все готово.