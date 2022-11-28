Чавушоглу назвал трудным прекращение войны в Украине путем переговоров
Становится все сложнее достичь урегулирования украинского кризиса путем переговоров, заявил во вторник глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
«Переговорного решения достичь становится все сложнее», - заявил Чавушоглу на форуме Аспенского института и Германского фонда Маршалла в Бухаресте.
При этом он подчеркнул, что альтернативного решения ситуации в Украине нет.
Кроме того, Чавушоглу добавил, что осуждение сложившейся обстановки «не поможет решить проблему»: «Нам нужно действовать и проявить изобретательность для установления справедливого мира. Это как раз и пытается делать Турция», - сказал глава турецкого МИД.
Чавушоглу напомнил, что Турция организовывала переговоры между российской и украинской делегациями в марте в Анкаре, а также является посредником в заключенной в июле черноморской зерновой инициативы.