Чавушоглу назвал трудным прекращение войны в Украине путем переговоров

«Переговорного решения достичь становится все сложнее», - заявил Чавушоглу на форуме Аспенского института и Германского фонда Маршалла в Бухаресте.

При этом он подчеркнул, что альтернативного решения ситуации в Украине нет.

Кроме того, Чавушоглу добавил, что осуждение сложившейся обстановки «не поможет решить проблему»: «Нам нужно действовать и проявить изобретательность для установления справедливого мира. Это как раз и пытается делать Турция», - сказал глава турецкого МИД.

Чавушоглу напомнил, что Турция организовывала переговоры между российской и украинской делегациями в марте в Анкаре, а также является посредником в заключенной в июле черноморской зерновой инициативы.