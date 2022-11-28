Создание первого в Азербайджане венчурного фонда – важная инвестиция в будущее инновационной экосистемы страны

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В мировой практике деятельность венчурных фондов как формы финансирования частного предпринимательства довольно продолжительное время является залогом развития сферы перспективных инновационных проектов, компаний и стартапов. Большая часть известных на сегодняшний день технологических гигантов обязана своей капитализацией именно венчурным инвесторам. Ввиду данной позитивной тенденции и согласно заданному вектору развития национальной инновационной экосистемы, Азербайджан сделал важный шаг в этом направлении. Так, Агентство инноваций и цифрового развития, группа компаний Pasha Holding и индивидуальные инвесторы объявили о создании первого в стране венчурного фонда – Caucasus Ventures. Для качественно нового этапа в области инвестиций в технологический прогресс событие такого масштаба для местного инновационного бизнес-сегмента сложно переоценить. Новосозданный венчурный фонд внесет важный вклад в развитие стартапов, обеспечив финансовый поток в экосистеме инноваций, будет способствовать формированию инвестиционной культуры в Азербайджане, а также привлечет внимание зарубежных инвесторов к местному рынку.

Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев высоко оценил инициативу создания Caucasus Ventures и его перспективы: «На сегодняшний день часть стартапов в нашей стране получает финансовую поддержку из госбюджета и банковского кредитования, а остальные – от частных предпринимателей. Однако опыт показывает, что государственные гранты и банковские кредиты не являются подходящим механизмом для реализации инновационных идей и их интеграции в бизнес-среду. Если обратиться к мировому опыту, то можно увидеть, что финансирование развивающихся технологических компаний и стартапов в таких странах, как США, Сингапур, Израиль, Китай, Польша, Украина, Казахстан, происходит за счет венчурного капитала. Сегодня мы заложили фундамент сотрудничества, рассчитанного на будущее инновационной экосистемы нашей страны и превращение Азербайджана в центр регионального технологического прогресса в соответствии с национальными приоритетами социально-экономического развития, утвержденными господином президентом Ильхамом Алиевым. Мы благодарим группу компаний Pasha Holding и частных предпринимателей за то, что они присоединились к данной инициативе, и уверены, что этот шаг объединит усилия по модернизации инновационной инфраструктуры. Caucasus Ventures откроет широкие возможности для оптимизации бизнес-среды, привлечения иностранных инвесторов в страну и вывода местных проектов на зарубежные рынки». Отметим, что уставный капитал фонда составляет 11,3 миллиона манатов: группа компаний Pasha Holding выделила 5 миллионов манатов, индивидуальные предприниматели – 1,3 миллиона манатов, а Агентство инноваций и цифрового развития, поддержав инициативу частных партнеров, выделило Caucasus Ventures 5 млн манатов дополнительно. Примечательно, что, несмотря на активное содействие государства в создании фонда, в процесс ежедневных сделок и инвестиционных решений оно не вмешивается. Все полномочия по быстрому, прозрачному и справедливому механизму отбора инвестиций принадлежат управляющему фонда Caucasus Ventures – Мамеду Кериму, имеющему обширный и успешный опыт в области венчурных инвестиций.

О будущей деятельности Caucasus Ventures Мамед Керим заявил следующее: «Венчурные фонды считаются рискованной отраслью по причине того, что в основном они инвестируют в технологические новинки и революционные проекты, а в сфере технологий никогда не знаешь, как будет развиваться этот сегмент, каким образом будет меняться клиентская база и рынок. Однако наряду с повышенными рисками здесь присутствуют и высокие дивиденды в случае успеха. Так или иначе, в современном мире без венчурных инвестиций развитие технологической сферы попросту невозможно. Для венчурного бизнеса необходима экосистема и нужны стартапы, а стартапам необходимы центры инкубации, акселерации, бизнес-ангелы и другие финансовые институты. Рынок также нуждается в стартапах: здесь они будут создавать серьезную конкуренцию уже устоявшимся игрокам инновационной экосистемы, тем самым генерируя новое развитие отрасли и усиление прогресса. Такие фонды, как Caucasus Ventures, способствуют созданию подходящей инвестиционной среды для данного процесса, а также обеспечивают возможность интеграции местных стартапов на зарубежные рынки. Ориентируясь в основном на Азербайджан, Caucasus Ventures в течение следующих 5 лет планирует инвестировать в стартапы из Турции, Грузии, Центральной Азии и Восточной Европы. Со странами в этой географии у нас хорошие отношения, серьезное стратегическое партнерство, и мы обладаем должным авторитетом для подобного рода сотрудничества. Плюс в этих регионах в области венчурных инвестиций существует нереализованный потенциал, и в долгосрочной перспективе мы вполне способны занять эту нишу. Однако большая часть вливаний фонда будет поддерживать местные стартапы, либо стартапы азербайджанцев, проживающих за границей, то есть при любом раскладе основная доля венчурных инвестиций будет выделена проектам, связанным с Азербайджаном». Международный опыт показывает, что формирование инновационной среды, прежде всего, обусловлено становлением квалифицированного человеческого капитала. Именно с целью создания обширного банка кадров в сфере ИКТ на сегодняшний день около 600 человек стали выпускниками программы Technest, учрежденной Агентством инноваций и цифрового развития. Напомним, данная программа на бесплатной основе предоставляет школьникам и студентам, а также лицам без какого-либо специального образования, но имеющим интерес к сфере ИТ, возможность пройти специализированные курсы обучения самых престижных образовательных центров страны в области информационных технологий и профессий будущего.