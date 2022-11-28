Юлия Медведева, специально для haqqin.az 14:51

Внезапная смерть министра иностранных дел Беларуси обрастает множеством самых разных версий. Кто-то видит в этом «предупреждение» Александру Лукашенко, кто-то – «руку Москвы», а кто-то утверждает, что Макея убрали за его пророссийскую ориентацию. Смерть руководителей в любой стране всегда покрыта мраком. Кто убил Джона Кеннеди? Была ли случайной автокатастрофа, в которой погиб руководитель советской Беларуси Петр Машеров? И подобных примеров масса. А потому скоропостижная кончина главы белорусской дипломатии прямо в правительственной резиденции в Дроздах просто обязана была породить стопятьсот тысяч конспирологических версий – от отравления до самоубийства.

Большинство из них не выдерживают даже поверхностной критики, но когда для сторонников теории заговора это было важно? «Был отравлен ФСБ», - категорически утверждает один известный российско-израильский олигарх. «Он был фаворитом Запада, который мечтал видеть его на месте Лукашенко», - заявляет Z-патриот и прокремлевский «политолог» Сергей Марков. Разброс версий как в солидном супермаркете, каждый может выбрать то, что ему по нраву и по кошельку. Накалу страстей способствует и то, что, как стало известно сегодня, на похороны Макея из Москвы приедет не его коллега Сергей Лавров, а замглавы российского МИД Андрей Руденко. Что означает этот демарш с понижением статуса представительства? Речь ведь идет о министре иностранных дел ближайшего союзника, с которым Лавров провел в беседах много часов, мог бы и прилететь, лично венок возложить. Да и официальная причина смерти Владимира Макея еще не объявлена. Разве все эти нестыковки не могли не подстегнуть самых отчаянных конспирологов искать бенефициаров случившегося в Дроздах за границей? Их рвение вполне можно понять…

Вопрос только вот в чем. 64-летний Владимир Макей, 10 лет возглавлявший белорусскую дипломатию, а до этого 4 года руководивший администрацией президента Лукашенко, никогда не был ни прозападным, ни пророссийским. Он всегда и достаточно успешно играл ту конкретную ролевую модель, которая гармонично вписывалась в «многовекторность» белорусского президента. Единственная, кстати, разумная политика для государства, зажатого между Россией и Западом, когда принять чью-то сторону означает утратить независимость. И здесь нет ни малейшего преувеличения, эта драматическая парадигма – единственно возможная модель внешней политики Минска, за которую бился Макей. «Никогда Беларусь не дружила и не будет дружить с кем-то за счет кого-то, в ущерб кому-то или против кого-то», - говорил он. Не забывая при случае делать и жесткие заявления в адрес Москвы, когда та пыталась жестко давить на Минск. Иностранные дипломаты, работавшие с Владимиром Макеем на протяжении многих лет, сегодня вспоминают его как одного из немногих высокопоставленных белорусских чиновников, которые могли корректно вести беседы с западными лидерами, сохраняя при этом полное доверие Александра Лукашенко.