Россия просит Индию помочь с запчастями

Москва отправила в Нью-Дели запрос о помощи в поставках запасных частей для автомобилей, самолетов и поездов, в которых Россия сейчас ограничена из-за международных санкций и которые необходимы ей для сохранения работоспособности жизненно важных отраслей. Об этом пишет Reuters.

Как пишет агентство со ссылкой на четыре источника, знакомые с запросом, в переданном Индии списке порядка 500 позиций. Агентство уточняет, что этот список - предварительный - неясно, что из него будет отправлено в Россию и в каком количестве, но источник Reuters в правительстве Индии заявил, что сам список весьма необычен по своему масштабу.

Агентство отмечает, что список состоит из 14 страниц. Россия запрашивает около 200 наименований изделий в области металлургии и множество компонентов для автомобильной и авиационной отраслей. Также в списке упоминается сырье для производства бумаги и потребительской тары, материалы и оборудование для производства текстиля, включая ткань и красители.