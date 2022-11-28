Драма в Агстафе: Абдуллаева зарубила мужа-алкоголика топором

В Гянджинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу 37-летней Айнур Абдуллаевой, жительницы Агстафинского района, обвиняемой в убийстве своего мужа Эльвина Абдуллаева.

Как сообщает haqqin.az, убийство произошло 3 января текущего года в селе Дагкесемен Агстафинского района. Абдуллаева зарубила спящего мужа топором.

В своих показаниях обвиняемая рассказала, что вышла замуж в 2006 году и что у нее двое детей. Абдуллаева отметила, что ее муж был алкоголиком и человеком крайне ревнивым, что привело к ухудшению отношений между супругами. На фоне конфликтов женщина периодически переезжала к родителям, однако развестись из-за угроз мужа не могла.

Абдуллаева рассказала, что в день инцидента ее муж в очередной раз заявился домой в нетрезвом виде, бил посуду, угрожал всем встречным физической расправой. После он упал на пол и женщина зарубила его топором. Тело она спрятала, а домашним сказала, что Эльвин спит.

Через два дня после инцидента скрывать убийство уже не представлялось возможным, и Абдуллаева обо всем рассказала матери. Позже вместе с отцом женщина отправилась в Агстафинское районное отделение милиции и созналась в содеянном.

Айнур Абдуллаеву приговорили к 14 годам и 6 месяцам лишения свободы.