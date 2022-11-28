Экс-главе Билясувара стало плохо в тюрьме

Как сообщил адвокат, Гулиев перенес острый инфаркт за 10 дней до ареста: «Ему установили 3 стенда на сердце, он страдает от сахарного диабета, сердечной недостаточности и гепатита С. В тюрьме он заразился коронавирусом и два месяца пролежал в коме», - рассказал он.

Кроме того, по словам Юсифова, экс-глава Билясувара перенес операцию на челюсти, у врачей появились подозрения в онкологическом заболевании: «Сейчас Гулиев слаб и обессилен, лечится от одышки, высокого кровяного давления, сахара и низкой сатурации», - поделился адвокат.