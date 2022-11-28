Франция заинтересовалась виллами российского сенатора в «Заливе миллиардеров»

Новая группа прокуроров из подразделения Junalco, которое было недавно создано для расследования «очень сложных» преступлений по всей Франции, изучает, как 32-летняя Гульнара Керимова приобрела виллы и кто является их конечным владельцем, сообщает Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.

Ранее виллы, расположенные на мысе Антиб на Лазурном берегу, уже фигурировали в деле об отмывании денег, которое вели прокуроры Ниццы, но Керимову удалось урегулировать это дело.

Однако в июне французское управление по борьбе с отмыванием Tracfin подготовило отчет об этой недвижимости. Прокуроры из Junalco взяли его за основу, говорят источники Bloomberg, это агентству подтвердили и в парижской прокуратуре. Согласно отчету, Гульнара Керимова приобрела за 268 млн евро структуры, владеющие виллами, а средства ей для этого предоставил младший брат Саид. Он контролировал золотодобывающую компанию «Полюс» и входил в ее совет директоров, но весной покинул его, часть пакета «Полюса» Саид Керимов продал, оставшуюся передал Фонду поддержки исламских организаций после того, как Евросоюз и Великобритания включили его и его отца в санкционные списки после начала войны в Украине.

Индекс миллиардеров Bloomberg оценивает текущее состояние Керимова в $10,9 млрд. Журнал Forbes в рейтинге миллиардеров, который вышел в конце апреля, когда Саид Керимов избавлялся от доли в «Полюсе», оценил состояние семьи в $4,4 млрд (в 2021 году – $15,8 млрд).