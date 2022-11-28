Франция заинтересовалась виллами российского сенатора в «Заливе миллиардеров»
Элитное парижское подразделение прокуратуры, которое занимается борьбой с организованной преступностью, занялось расследованием сделок по покупке четырех вилл дочерью сенатора Сулеймана Керимова на 268 млн евро, пишет Moscow Times.
Новая группа прокуроров из подразделения Junalco, которое было недавно создано для расследования «очень сложных» преступлений по всей Франции, изучает, как 32-летняя Гульнара Керимова приобрела виллы и кто является их конечным владельцем, сообщает Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.
Ранее виллы, расположенные на мысе Антиб на Лазурном берегу, уже фигурировали в деле об отмывании денег, которое вели прокуроры Ниццы, но Керимову удалось урегулировать это дело.
Однако в июне французское управление по борьбе с отмыванием Tracfin подготовило отчет об этой недвижимости. Прокуроры из Junalco взяли его за основу, говорят источники Bloomberg, это агентству подтвердили и в парижской прокуратуре. Согласно отчету, Гульнара Керимова приобрела за 268 млн евро структуры, владеющие виллами, а средства ей для этого предоставил младший брат Саид. Он контролировал золотодобывающую компанию «Полюс» и входил в ее совет директоров, но весной покинул его, часть пакета «Полюса» Саид Керимов продал, оставшуюся передал Фонду поддержки исламских организаций после того, как Евросоюз и Великобритания включили его и его отца в санкционные списки после начала войны в Украине.
Индекс миллиардеров Bloomberg оценивает текущее состояние Керимова в $10,9 млрд. Журнал Forbes в рейтинге миллиардеров, который вышел в конце апреля, когда Саид Керимов избавлялся от доли в «Полюсе», оценил состояние семьи в $4,4 млрд (в 2021 году – $15,8 млрд).