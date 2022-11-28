Столтенберг: Путин проигрывает в Украине

Президент России Владимир Путин проигрывает в Украине, поэтому пытается использовать зиму как оружие, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на саммите министров иностранных дел стран НАТО в Румынии. Об этом пишет Sky News.

Столтенберг также сообщил о том, что союзники по альянсу уже передали Украине генераторы и запчасти, чтобы помочь восстановить поврежденные энергетические объекты.