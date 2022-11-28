Депутат хочет переименовать Азербайджан
Название Азербайджана должно звучать как Северный Азербайджан, заявил депутат Милли Меджлиса Гудрет Гасангулиев на сегодняшнем заседании парламента.
«Шаги, предпринимаемые в Азербайджане в направлении государственного строительства, делают необходимым принятие новой Конституции. Первым шагом, который мы здесь предпримем, должно стать переименование Азербайджана. Название нашей страны должно быть Северный Азербайджан. Точно так же, как в названиях других разделенных народов присутствуют выражения Северный и Южный. Думаю, это также будет стимулом для соотечественников из Южного Азербайджана», - поделился идеей Гасангулиев.