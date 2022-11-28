Депутат из Нахчывана не в курсе положения дел в Нахчыване

Депутат Милли Меджлиса от Нахчывана Эльдар Ибрагимов, отвечая на вопросы журналистов по поводу антикоррупционной операции СГБ в таможенных органах Нахчывана, заявил, что не владеет никакой информацией по этому поводу.

«Не могу проинформировать о каких-либо событиях в Нахчыване. Я, как и вы, получаю некоторые новости из прессы. Поэтому не хочу говорить о том, чего не знаю», - сказал Ибрагимов.

Отвечая на вопрос, почему он не интересуется подробностями операции, Ибрагимов ответил: «Распространяются различные новости, доходят и до нас. Чем тут интересоваться?».