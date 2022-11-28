Блинкен пообещал расширить НАТО от моря до моря
НАТО увеличит свое присутствие «от Черного до Балтийского моря», заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой МИД Румынии Богданом Ауреску в Бухаресте.
По его словам, черноморский регион имеет стратегическое значение для альянса: «Мы будем усиливать присутствие НАТО от Черного до Балтийского моря. И в рамках этих усилий мы постоянно работаем друг с другом, а также с НАТО», - отметил он.
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