Депутат рассказал о сложностях при поездке в метро

«Несколько дней назад министр молодежи и спорта Фарид Гаибов пришел пешком на работу, обратив своим поступком внимание на проблемы с общественным транспортом и предложив альтернативу бакинским пробкам. Приветствую этот шаг. Надеюсь, что к акции присоединятся другие министры, чиновники, госструктуры. Но, скажем прямо, в часы пик нельзя пользоваться метро или общественным транспортом. Я лично пробовал. Но если раньше было сложно в 8-9 часов (утра), то теперь найти место в метро стало очень сложно даже в 10 часов. Пришлось пропустить 3-4 вагона. Я думаю, что к этому вопросу следует отнестись серьезно. Следует учитывать, что население Баку увеличилось. Работа метро или общественного транспорта в прежнем режиме не может решить эту проблему», - посетовал Гамзаев.

Депутат рассказал, что во время осенних каникул сумел за 15 минут добраться из Ахмедлы в центр города: «Пробки напрямую связаны со школой и школьниками. Потому что от каждого дома выезжает машина, чтобы отвезти этих детей в школу. Я предлагаю, чтобы общественный транспорт был бесплатным для школьников и учителей не менее двух раз в день. Количество автобусов в общественном транспорте должно быть увеличено».