Эрдоган: Турция должна находиться в центре миропорядка

Турция должна находиться в центре нового миропорядка, использовать все возможности меняющейся глобальной политической и экономической архитектуры, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган агентству «Анадолу».

Эрдоган подчеркнул, что современная Турция - не та страна, что была раньше: «Манипуляциями в СМИ и действиями пары террористов противники Турции не смогут остановить развитие нашей страны», - отметил он.