Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в рамках визита в Алжир встретился с министром энергетики и горнодобывающей промышленности этой страны Мохамедом Аркабом. На встрече обсуждалось сотрудничество в нефтегазовой, нефтехимической и возобновляемой энергетике, а также с компаниями Sonatrach и Sonelgaz.

Было подчеркнуто значение участия президента Азербайджана Ильхама Алиева в статусе почетного гостя на 31-м саммите Лиги арабских государств, проходившем в Алжире, с точки зрения развития двусторонних отношений. Было отмечено, что сходство между двумя странами, исторически сложившиеся связи в нефтяной сфере являются платформой для развития энергетического сотрудничества на новом этапе.

Министр энергетики Парвиз Шахбазов сказал, что Азербайджан и Алжир, обладающие богатыми запасами углеводородов и являющиеся важными поставщиками газа, имеют большой потенциал в энергетической сфере для укрепления связей дружбы и сотрудничества: «Высокий уровень отношений между нашими странами и богатый опыт в области углеводородов актуализируют расширение сферы энергетического сотрудничества, усиление взаимодействия».

На встрече говорилось об успешном сотрудничестве Азербайджана и Алжира в формате ОПЕК+ с целью сбалансирования мирового рынка нефти. Был проведен широкий обмен мнениями о деятельности и планируемых проектах обеих стран в области нефти и газа, а также возобновляемых источников энергии, энергетического перехода.

Затем в целях развития двустороннего сотрудничества в нефтегазовой сфере был подписан меморандум о взаимопонимании между правительствами Азербайджанской Республики и Алжирской Народно-Демократической Республики о сотрудничестве в нефтегазовой сфере.

Меморандум предусматривает сотрудничество в области исследования и производства углеводородов на суше и на море, развития углеводородных проектов, нефтехимической промышленности, сбыта, транспортировки и распределения энергетической продукции. Документ также охватывает деятельность в области поставок Azeri Light и других видов сырой нефти, внедрения проектов по производству «зеленой энергии» (водорода) и проведения исследований по транспортировке водорода, организации и создания регулирующих, управляющих предприятий в нефтегазовом секторе, реализации совместных проектов, обмена опытом. Планируется создание совместной рабочей группы по реализации вопросов, вытекающих из меморандума.

Отметим, что в состав азербайджанской делегации также вошли вице-президент SOCAR Яшар Лятифов и директор Института Neftqazelmitədqiqatlayihə Фахреддин Исмаилов.