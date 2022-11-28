Испаноязычным журналистам рассказали о возвращении вынужденных переселенцев

В Госкомитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев состоялась встреча с испаноязычными иностранными журналистами из Испании, Португалии, Франции, Аргентины и других стран, а также с израильским деятелем кинематографа Яиром Симерманом, посетившими Азербайджан по приглашению Госкомитета по делам диаспоры.

Председатель Госкомитета Ровшан Рзаев подробно проинформировал гостей об исторических причинах проблемы беженцев и вынужденного переселения в Азербайджане, тяжелых последствиях политики депортации и оккупации, проводимых Арменией, принятых мерах по их устранению, а также гуманитарной деятельности международных организаций в этой области.

Было отмечено, что азербайджанское государство принимает все необходимые меры для обеспечения возвращения вынужденных переселенцев на добровольной основе. Подчеркнуто, что проводимый Арменией минный террор является серьезным препятствием для этого процесса.

Представители испаноязычных СМИ были проинформированы о широкомасштабных мероприятиях, предпринятых в рамках подготовки к Великому возвращению, в том числе о восстановительных работах в городе Лачин, селах Забух и Сус, а также о первых итогах переселения населения в «умное село» Агалы.