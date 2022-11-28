Как сообщают турецкие СМИ, иск против Halkbank, акции которого принадлежат турецкому государству, был сформирован в США несколько лет назад. Согласно обвинительному заключению, председатель правления банка Мехмет Хакан Атилла (в настоящее время он уже не занимает этой должности – прим. ред.) вместе с азербайджанским миллиардером иранского происхождения Резой Заррабом разработали схему уклонения от финансовых санкций, введенных США против Ирана.

Азербайджан обратился к Верховному суду США с заявлением, призывающим оправдать турецкий Halkbank, обвиняемый в нарушении санкций против Ирана.

В результате миллиарды долларов переводились Ирану через финансовую систему США, минуя санкционный барьер. В 2016 году Зарраб был арестован в США. Он согласился на сотрудничество с ФБР и дал показания против руководства Halkbank, после чего был освобожден.

После обвинения в адрес Halkbank его юристы подали заявление о прекращении судебного разбирательства в США на том основании, что банк принадлежит иностранному государству. Апелляция банка была отклонена всеми нижестоящими судебными инстанциями, а Конституционный суд – последняя инстанция – рассмотрит ее 17 января следующего года.

Если Конституционный суд поддержит решение нижестоящих судов, то Южный федеральный суд Нью-Йорка начнет судебное разбирательство по обвинению против Halkbank. При удовлетворении иска банку могут грозить штрафы на миллиарды долларов.

Союзники Турции – Азербайджан, Пакистан и Катар – обратились в Верховный суд с просьбой повлиять на решение Конституционного суда США в пользу Halkbank. Во всех трех петициях говорится о том, что Турция является дружественной, братской страной, а уголовное дело, возбужденное против Halkbank, напрямую направлено против турецкого государства как обладателя основного пакета акций.