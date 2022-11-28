Представитель Госдепа о прогрессе на переговорах Азербайджана и Армении

Госсекретарь США Энтони Блинкен верит в возможности и потенциал Южного Кавказа для достижения мира, заявил в видеообращении находящийся с визитом в Азербайджане главный советник Госдепартамента США по переговорам на Кавказе Филип Рикер.

«Осознавая важность географии, он попросил меня посетить этот регион. Сейчас я нахожусь в Баку, отсюда я поеду в Тбилиси и Ереван. Мы знаем, что мирный процесс непрост. Знаю, что конфликт был причиной больших трудностей и страданий обеих сторон на протяжении многих лет. Но я верю, что надежда есть. Надежда на мирное будущее. Надеюсь, что импульс, достигнутый во время мирных переговоров, можно будет сохранить и открыть новую страницу истории, чтобы гарантировать более светлое будущее».

Рикер добавил, что сейчас наблюдает «реальные и смелые шаги» обеих стран, которые «смотрят в будущее и желают достижения устойчивого мира».

«Как отметил госсекретарь Блинкен, обе страны работают над обеспечением более процветающего и мирного будущего на Южном Кавказе. Соединенные Штаты поддерживают прямой диалог между Арменией и Азербайджаном и призывают сохранить достигнутый импульс и в новом году. Достигнут реальный прогресс, и мир обещает лучшее и светлое будущее. Я приветствую мужество и решимость, проявляемые для достижения мира», - подчеркнул Рикер.