Германия получит миллионы тонн газа из Катара

Катарская национальная нефтегазовая компания QatarEnergy и компания ConocoPhillips подписали контракт на поставки сжиженного природного газа (СПГ) в ФРГ в течение не менее 15 лет с 2026 года, сообщают во вторник западные СМИ.

"Германия обладает самым крупным газовым рынком Европы... и мы нацелены на поддержку ее энергетической безопасности", - заявил исполнительный директор QatarEnergy Саад Шерида аль-Кааби.

Согласно условиям сделки, Германия будет получать 2 млн тонн СПГ ежегодно, поставки будут поступать из Рас-Лаффана в Катаре на плавучий терминал по приему СПГ в Брунсбюттеле на севере ФРГ.