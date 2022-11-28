Среди представленных на выставке экспонатов имеется написанное карандашом письмо, якобы за авторством генсека ЦК КПСС Иосифа Сталина.

«Речь товарища Сталина, обращение к народу. Первое с начала Великой Отечественной войны, от 3 июля 1941 года. Написано карандашом от руки. Очень символично выглядит знак Z, тогда в рукописном тексте он обозначал начало абзаца», - рассказал корреспондент одного из российских телеканалов.