Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 18:05

Планируемая Турцией наземная операция по созданию 30-километровой буферной зоны на севере Сирии с целью оттеснить с западных берегов реки Евфрат подразделения «Сирийских демократических сил», состоящих, в основном, из террористов РПК/ОНС может начаться в любой момент. Накануне агентство «Рейтер» со ссылкой на неназванных турецких официальных лиц сообщило, что начало операции «неизбежно», и что турецкая армия может получить приказ об атаке уже в ближайшие дни. Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил сегодня журналистам, что запланированная операция может начаться «завтра, в течение недели или в любое время».

Турецкая армия, как и прежде, готовится провести операцию при поддержке оппозиционной «Сирийской национальной армии». Однако, по мнению наблюдателей, с военной точки зрения эта операция может оказаться непростой, поскольку США хорошо вооружили и подготовили подразделения «Сирийских демократических сил» и курдских боевиков. Весной нынешнего года, когда Турция впервые объявила о проведении новой антитеррористической операции и начала к ней готовиться, «Сирийские демократические силы» при посредничестве России достигли договоренности с режимом Асада, согласно которому подразделения сирийской армии будут дислоцированы на территориях, подконтрольных курдам, в том числе, вокруг города Кобани, который является в настоящее время главной целью турецкой армии. Именно поэтому, в результате операции турецких ВВС «Коготь-меч» на севере Сирии и Ирака, в числе погибших от авиаударов были также военнослужащие регулярной армии Сирии. Таким образом, накануне ожидаемой атаки Анкары сирийская армия наращивает военное присутствие в районах, контролируемых курдами. По данным источников, близких к окружению Башара Асада, в приграничные с Турцией населенные пункты Кобани была направлена военная колонна в составе двадцати танков, нескольких десятков бронемашин, многочисленных артиллерийских систем и другой техники. Накануне российские геликоптеры также совершали полеты на малых высотах над Кобани.

Складывающуюся ситуацию трудно назвать простой. С одной стороны, Россия выступает против новой военной акции Турции на севере Сирии, но с другой, операция против поддерживаемых США «Сирийских демократических сил» крайне выгодна Москве и режиму Асада. По этой причине Россия предлагает курдам, дабы не быть уничтоженными ударами турецкой армии, отойти на восточный берег реки Евфрат, но при этом настаивает, чтобы силы Асада заняли позиции, оставленные курдами. По имеющимся данным, генерал Александр Чайко, командующий российскими войсками в Сирии, передал это предложение командующему «Сирийскими демократическими силами» Мазлуму Абди на встрече, состоявшейся в Хасеке. После чего спецпредставитель России по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что Москва готова начать переговоры с Вашингтоном и достичь соглашения по сирийскому вопросу. Как утверждает Лаврентьев, ранее контакты с Россией были прекращены по инициативе США. «В принципе, мы считаем возможным встретиться и поговорить с американцами, - заявил Лаврентьев. – В администрации США есть люди, способные принимать взвешенные решения, которые бы отвечали не только интересам Вашингтона, но и Москвы».