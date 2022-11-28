Миллиардер Джек Ма тихо переехал в Токио и увлекся рисованием

Основатель Alibaba и один из самых богатых миллиардеров Китая Джек Ма (состояние, по данным Forbes Real-Time, $21,8 млрд) уже почти полгода живет в Токио, сообщили Financial Times информированные источники.

По словам собеседников издания, после переезда в Токио Ма свел к минимуму свою общественную деятельность, прежде наполненную встречами с представителями власти в Китае и по всему миру. Вместе с членами семьи он посещал горячие источники и горнолыжные курорты Японии, а также регулярно ездил в США и Израиль. Его появления на публике в японской столице ограничены парой частных клубов, один из которых находится в самом центре токийского района Гиндза, а другой — в финансовом районе Маруноути напротив Императорского дворца, пишет FT. Из своей команды Ма перевез в Токио только личного повара и охрану.

Источники, связанные с современным искусством Японии, рассказали изданию, что миллиардер стал страстным коллекционером. Его китайские друзья сообщили, что он увлекся рисованием акварелью. По словам других, время в Японии он пытается использовать для расширения деловых интересов за пределы бизнесов Alibaba и Ant.

Фонд Джека Ма и компания Ant не ответили на запросы издания о комментариях по поводу его нахождения в Токио.