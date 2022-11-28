После победы сборной над Уэльсом в Иране освободили сотни заключенных

Иранские власти освободили более 700 заключенных из тюрем страны после победы национальной сборной на чемпионате мира по футболу в Катаре над командой Уэльса. Об этом сообщает агентство Al-Ain News со ссылкой на сообщение медиацентра судебной власти Ирана Mizan Online.

25 ноября иранская сборная выиграла у команды Уэльса со счетом 2:0, ранее потерпев поражение в игре против Англии со счетом 2:6 в рамках первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре. Для иранской национальной команды эта победа стала третьей за всю историю участия в турнире. Тренер сборной Ирана — Карлуш Кейруш.

По данным Al-Ain News, решение об амнистии некоторых иранских заключенных было принято по распоряжению главы судебной власти Ирана Голяма Хосейна Мохсени-Эджеи.

Среди лиц, которым предоставили амнистию, граждане, арестованные в ходе протестов, которые продолжаются в стране в течение последних двух месяцев.