Странные обстоятельства гибели еще одного российского бизнесмена

На Западе СМИ активно обсуждают странные обстоятельства гибели основателя Forex Club Вячеслава Тарана, который разбился на вертолете в пятницу, 25 ноября, вблизи коммуны Вильфранш-сюр-мер во Франции по пути из Лозанны в Монако. Об этом пишет Forbes Russia.

Так, Monaco daily news сообщила, что в вертолете был один пассажир и пилот. Последний был очень опытным с налетом более 1000 часов, а погода была ясной. При этом в вертолете должен был быть третий пассажир, однако он отменил свою поездку в последнюю минуту. Имя этого пассажира не сообщается. Заместитель прокурора Ниццы, который посетил место крушения, не исключил того, что авария могла стать результатом вмешательства третьих лиц.

Британское издание The Sun утверждает, не приводя при этом никаких доказательств, что Таран был связан со Службой внешней разведки РФ и замешан в отмывании денег через криптобиржу.

Forbes напоминает, что Вячеслав Таран жил в Монако последние десять лет, у него был паспорт этой страны. Его вдова Ольга издает журнал Hello Monaco. У бизнесмена осталось трое детей. Таран был сооснователем Libertex Group, которая предлагает онлайн-торговлю различными активами от биржевых товаров до обычных валют и криптовалют. Также он числился членом совета директоров компании YouHodler SA в швейцарской Лозанне, откуда Таран и летел в пятницу.

Напомним, с начала 2022 года при загадочных обстоятельствах погибли несколько крупных бизнесменов, связанных в основном с нефтегазовым бизнесом в России. Причиной смерти называли суицид. В некоторых случаях бизнесменов находили мертвыми вместе с семьями. По официальной версии, они сначала убивали членов своей семьи, в том числе малолетних детей, после чего заканчивали жизнь самоубийством.

Так, в сентябре погиб Равиль Маганов, председатель совета директоров и исполнительный вице-президент «Лукойла»: писали, что он «выпал» из окна шестого этажа Центральной клинической больницы при Управлении делами президента России. А также Иван Печорин, исполнительный директор по авиационной безопасности «Корпорации по развитию Дальнего Востока и Арктики» - после «падения» с катера у берегов Владивостока. За две недели до смерти Маганова в Вашингтоне было обнаружено тело 52-летнего Дэна Рапопорта, антипутинского бизнесмена латышско-американского происхождения, выпавшего из окна своей квартиры в роскошном многоэтажном доме. В мае 43-летний миллиардер Александр Субботин, бывший топ-менеджер компании «Лукойл», был найден мертвым при загадочных обстоятельствах. В апреле 55-летний Сергей Протосеня, зампредседателя газовой компании Novotek, тесно связанной с Кремлем, был найден повешенным возле своей испанской виллы. В самой вилле были обнаружены зарубленные топором 33-летняя жена Протосени, Наталья, а также их дочь-подросток Мария. В феврале 66-летний российский магнат Михаил Уотфорд был найден повешенным в гараже своего дома в графстве Суррей (Великобритания). Также в феврале супруга 61-летнего Александра Тюлакова – высокопоставленного чиновника «Газпрома» на уровне заместителя генерального директора, обнаружила своего мужа повешенным в их доме в элитном микрорайоне «Ленинский» Ленинградской области. Там же, но несколькими неделями ранее на полу ванной в луже крови и с множественными ножевыми ранениями было обнаружено тело 60-летнего Леонида Шульмана – начальника отдела транспорта компании «Газпром инвест». В марте миллиардер Василий Мельников, владелец медицинской фирмы «МедСтом», был найден мертвым в своей квартире вместе с женой Галиной и двумя сыновьями.