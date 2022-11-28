Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с находящимся с визитом в Азербайджане президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

В пресс-службе Кабмина сообщили, что на встрече стороны выразили удовлетворение развитием сотрудничества между Азербайджаном и Татарстаном в различных сферах, обсудили перспективы двусторонних связей по направлениям, представляющим интерес, подчеркнули важность делового форума Азербайджан-Татарстан, проведенного в Баку в рамках визита Рустама Минниханова.

Али Асадов и Рустам Минниханов выразили уверенность, что между Азербайджаном и Татарстаном и в будущем будут созданы условия для укрепления взаимовыгодного партнерства.