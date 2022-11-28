Неизвестный самолет разбомбил базу «Вагнера» в ЦАР

Власти Центрально-Африканской Республики начали расследование после того, как самолет без опознавательных знаков сбросил бомбу возле базы, на которой находились боевики российской ЧВК «Вагнер». Об этом пишет Associated Press.

По данным издания, нападение произошло рано утром в понедельник, 28 ноября. Удар был нанесен по базе Котенаф в городе Босангоа, которую использует ЧВК «Вагнер». Журналист издания отметила, что в результате бомбардировки пострадали как строения базы, так и близлежащие дома.

Виновник атаки пока не определен, но очевидцы заметили, что самолет направился на север, в соседнюю страну, отметило агентство.

Отмечается, что боевики ЧВК передвигаются в ЦАР на военной технике без какой-либо символики. В их задачу входит охрана золотых и алмазных рудников страны.