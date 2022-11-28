Замминистра обороны Польши о вступлении в войну с Россией

По его словам, в текущих условиях внешняя и оборонная политика Польши должна быть максимально глобальной и нацеленной на укрепление отношений с единомышленниками как в Европе и НАТО, так и во всем мире, передают зарубежные СМИ.

«Какова вероятность войны, в которой мы будем принимать участие? Крайне высокая. Слишком высокая, чтобы мы могли рассматривать этот сценарий исключительно гипотетически», — сказал Очепа.

Замминистра добавил, что текущие события можно трактовать как вторую холодную войну. Он подчеркнул, что риск эскалации очень серьезен.

По его словам, вероятность конфликта с участием НАТО сегодня очень высока, как и вероятность конфликта Китая с США, а война в Украине будет иметь «решающее значение для планов Китая» и «не только в отношении Тайваня».